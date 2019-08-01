Александр Моор: капитальный ремонт социальных объектов в Абатском - в приоритете

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Среднюю школу №1 и здание детского отделения районной больницы капитально отремонтируют в селе Абатском. Об этом рассказал журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Абатский район.

"Развитие социальной сферы в рамках реализуемых в стране и регионе национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение" имеет очень большое значение для муниципалитета. Необходимость реконструкции средней школы №1 в Абатском назрела давно. Для этого требуется корректировка ранее разработанного проекта. После завершения этой работы в школе начнется поэтапный капитальный ремонт", - рассказал губернатор.

Реконструкция школы займет два-три года, при этом учебный процесс прерываться не будет.

Глава региона побывал также в районной больнице. В части помещений медицинского учреждения капитальный ремонт уже выполнен.

"Но время не стоит на месте, поэтому принято решение о продолжении поэтапного капремонта. Уже в 2020 году начнется реконструкция отдельно стоящего двухэтажного здания, в котором находятся детская поликлиника и детский стационар. Проектная документация сейчас проходит экспертизу. Думаю, это абсолютно понятный приоритет", - сообщил Александр Моор.

Расходы на капремонт будут включены в бюджет региона на 2020 год, отметил губернатор.

Евгений Бабенко