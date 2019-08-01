Александр Крупин: национальные проекты решают проблемы жителей

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Раньше срока завершится строительство детского сада №60. По национальному проекту "Жилье и городская среда" продолжается благоустройство и озеленение территории по улице Вьюжной в Тюмени. Реализацию нацпроектов на объектах округа оценил депутат облдумы Александр Крупин, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам заведующей детским садом № 60 Тюмени Светланы Чистиловой, строительство которого завершено по соседству со вторым корпусом городской гимназии № 49, в очереди на зачисление стоит около двух тысяч малышей. Такого наплыва ребятишек не имеет, пожалуй, ни один городской микрорайон. Поэтому сдача объекта в эксплуатацию состоится раньше запланированного срока.

Депутат облдумы Александр Крупин совместно с заместителем председателя Тюменской городской думы Дмитрием Осиповым посетили детский сад, накануне получивший подписанный акт о завершении строительства. Сумма общего федерального и регионального финансирования объекта составила более 280 млн руб. Общая площадь детского сада – 6 тыс. 296 кв. метров.

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Проект долгожданного объекта порадовал гостей: просторные игровые комнаты и залы для занятий, лифты и подъемники для доставки пищи и постельного белья на этажи, светлые тона стен, учет интересов маломобильных групп населения. Созданы необходимые условия безопасности - для детей каждой группы имеется отдельный вход, снабжённый видеодомофоном. Законодатели высказали слова благодарности в адрес ООО "Специализированный застройщик Звезда".

"Эта организация, приступив к строительству в октябре прошлого года, выполнила свои обязательства за 11 месяцев. Возвели здание с нуля. Уже сегодня сюда завезена мебель и завершается ее сборка, подключается кухонное оборудование, благоустроены и снабжены системами видеонаблюдения детские прогулочные площадки", - рассказал Александр Крупин.

Он обратил внимание на то, что "Единая Россия" сделала партийные проекты приоритетной основой своей политики. Говоря об объектах в микрорайоне Ямальский-2 – детском саде на 360 мест и благоустройстве территории по улице Вьюжная, Александр Крупин констатировал, что они появились в рамках национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда" и построены по наказам избирателей.

Как проинформировал депутатов главный специалист отдела контроля за строительством Главного управления строительства Тюменской области Сергей Зайцев, уже на этапе возведения детского сада № 60 учитывались пожелания департамента образования Тюмени. Эти замечания были сразу внесены в проект, чтобы при возведении следующих детских садов учитывать пожелания специалистов-профессионалов.

В середине сентября около 500 ребятишек уже смогут посещать просторное, оснащенное всем необходимым дошкольное учреждение.

Благоустройство на ул. Вьюжной будет служить и детскому, и взрослому населению близлежащих микрорайонов. Заказчик - управа Калининского округа, довольна темпами работ. Зона отдыха возводится подрядчиком - ЗАО "Технологии эксплуатации и внедрения технических средств". По мнению Александра Крупина, проект предусматривает много технологических и архитектурных новинок.

Федеральный бюджет нашел возможность и выделил на строительство этого уникального объекта более 49 млн рублей; региональный бюджет предусмотрел средства в размере около 15 млн.

Побывав на строительстве, депутаты не услышали нареканий или жалоб: активные жители микрорайонов и подрядные организации следят за качеством работ. Открытие озеленённой территории по ул. Вьюжно запланировано на середину октября.

"Городская среда благодаря этому национальному проекту становится чище, доступнее, технологичнее и намного привлекательнее", - подытожил заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Александр Крупин.