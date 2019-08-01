Арт-объект на Цветном бульваре напомнит тюменцам о детях - жертвах ДТП

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Искореженный автомобиль с разбитым лобовым стеклом появился на Цветном бульваре Тюмени 29 августа. Он призван напомнить жителям, как важно соблюдать правила дорожного движения при перевозке детей, использовать специальные кресла и ремни безопасности.

Открытие арт-объекта - лишь одно из мероприятий комплексной информационной кампании #берегитедетей. Как рассказала главный специалист отдела медиапланирования департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Дарья Бушланова, работа ведется по поручению полпреда президента в УФО Николая Цуканова и губернатора Александра Моора. Информационная кампания содействует в достижении показателей национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"В преддверии 1 сентября эта тема особенно актуальна. Родители повезут своих детей в школы и этой акцией мы хотим напомнить, чтобы взрослые соблюдали правила дорожного движения и обязательно использовали автокресло, это сохранит не только здоровье, но и жизнь ребенка", - подчеркнула Дарья Бушланова.

На переднем сидении разбитого автомобиля - не пристегнутая ремнем безопасности детская фигура без лица, а рядом с вывернутым передним колесом - маленький манекен, который держит табличку с призывом позаботиться о нем и соблюдать правила дорожного движения при перевозке детей.

С января 2019 года на дорогах области произошло 310 ДТП с участием детей, в которых двое погибли и 306 получили травмы, рассказал врио начальника управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Олег Толстиков.

"Взрослые должны быть более бдительными и внимательными. Буквально накануне открытия этого арт-объекта произошло ДТП, где девушка на пешеходном переходе наехала на ребенка 12 лет. Есть такие моменты, когда родители не смотрят, где у них находится ребенок во время движения машины, не пристегивают его, не используют автокресла, а при переходе проезжей части не держат детей за руку и не следят за ними. Сейчас идет активный ремонт дорог, и мы хотим призвать водителей, которые проезжают по дворовым территориям, чтобы миновать пробки, внимательно смотреть по сторонам. Улицы во дворах очень узкие, дети часто выбегают из-за машин, и из-за плохого обзора может произойти трагедия", - обратился Олег Толстиков к тюменцам.

У нулевого километра арт-объект простоит три дня, до 1 сентября.

Дарья Казакова