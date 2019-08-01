30 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут от департамента здравоохранения Тюменской области (ул. Малыгина, 48) начнется пресс-тур, посвященный запуску в областной больнице №15 (с. Нижняя Тавда) передвижного фельдшерско-акушерского пункта.

В Тюмени в 8 часов 30 минут на площади возле администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется подведение итогов проекта #Спортивныйзаряд.

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется бесплатный семинар для предпринимателей "Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в проведении операций".

В Тюмени в 13 часов на базе Тюменского центра обороны "Крав-мага" (ул. Осипенко, 81) начнется первое занятие в рамках проекта "Бабушки особого назначения".

В Тюмени в 15 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а,) и в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнутся дни открытых дверей.

В Тюмени в 19 часов на стадионе "Геолог" начнется матч ОЛИМП-первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ "Тюмень" и "Лада" (Димитровград).

В Тюмени в лагере "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта) стартует проект для подростков "Лагерь социального лидерства" в рамках конкурса проектов "Моя идея".

В Тюмени на базе детского центра "Олимпийская ребячка" будет работать "Школа наставников Тюменской области" для студентов вузов и ссузов.

В Тобольске в 10 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется воркшоп "Стрит-арт" в рамках фестиваля "Вектор улиц".

Этот день в истории:

1700 - царь Петр I объявил войну Швеции.

1703 - произошло первое наводнение в истории Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на два метра.

1757 - В сражении при Гросс-Егерсдорфе русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Апраксина нанесла поражение прусским войскам.

1791 - родилась английская писательница Мэри Шелли, придумавшая Франкенштейна.

1860 - родился российский художник-пейзажист Исаак Левитан.

1869 – умер русский поэт и писатель Петр Ершов.

1870 - родился Лавр Корнилов, русский военачальник.

1901 - английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.

1918 - в Петрограде эсеры убили председателя местной ЧК, одного из главных большевистских вождей Моисея Урицкого.

1943 - советские войска освободили от немцев Таганрог.

1954 - родился президент Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.

1972 - родилась американская топ-модель и киноактриса Камерон Диас.

1983 - американский астронавт Гайон Блуфорд стал первым чернокожим покорителем космоса.

2002 - под Хабаровском открыт уникальный по протяженности мост через Амурскую протоку длиной 750 метров.