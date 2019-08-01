В День знаний в Тюмени будет прохладно и пасмурно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу, 31 августа, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха составит 11 градусов тепла.

День знаний, 1 сентября также будет пасмурным и прохладным, пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 6 градусов, днем потеплеет до плюс 12.

Немного теплее будет в начале следующей недели. 2 сентября воздух прогреется до 16 градусов тепла, в течение дня будет пасмурно, пройдет небольшой дождь.

3 и 4 сентября в дневные часы будет идти дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Любовь Голышева