31 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в актовом зале АНООЦ "Алые паруса" начнется мероприятие, посвященное началу учебного года, и посвящение в воспитанники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

В Тюмени в 12 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 12 часов на Центральной площади начнется второй Технофестиваль #ДорогаВШколу.

В д. Ембаево Тюменского района пройдет экологический субботник "Зеленая Россия".

Этот день в истории:

1302 — Франция и Сицилия договорились завершить религиозную войну между собой.

1749 – родился Александр Радищев, русский писатель и философ, представитель радикального просветительства.

1786 — в Российской империи упразднена Малороссийская коллегия.

1853 - родился Алексей Брусилов, русский военачальник, организовавший в период 1-й Мировой войны самую успешную операцию русской армии - Брусиловский прорыв (1916 год).

1872 - родилась российская балерина Матильда Кшесинская.

1907 - подписан русско-английский договор, по которому эти страны разграничили сферы влияния в Персии, Афганистане и Тибете.

1914 - по указу царя Николая II город Санкт-Петербург переименован в Петроград.

1935 - шахтер Алексей Стаханов поставил свой знаменитый рекорд, превысив норму выработки за день в 14 раз. С этого дня ведет свое начало стахановское движение.

1997 - в парижском автомобильном тоннеле в автокатастрофе погибла английская принцесса Диана.