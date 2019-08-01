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1 сентября - события дня

Общество, 18:00 31 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в школах пройду торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

В Тюмени в 10 часов начнется открытие нового корпуса школы №65 (ул. Бориса Житкова, 1).

В Тюмени в 10 часов в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142) начнется ярмарка, в ходе которой можно будет записать детей в кружки и секции.

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ № 2 (ул. Луначарского, 10) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 11 часов ОКБ № 1 начнется показ спектакля "Сказка с поворотами" для детей - пациентов учреждения.

В Тюмени в 12 часов в сквере Комсомольский, на площади 400-летия Тюмени, в сквере Депутатов и на площади Европы начнется фестиваль "ИГРОFEST 72".

В Тюмени в 15 часов во Дворце Спорта (ул. Розы Люксембург, 12) начнется концерт для первокурсников Тюменского государственного университета.

В Заводоуковске в 12 часов в мкр. Новый начнется открытие школы на 900 учебных мест.

Этот день в истории:

1745 - состоялась свадьба наследника российского престола Петра Федоровича с немецкой принцессой Софьей-Августой Фредерикой фон Ангальт-Цербст, сменившей по принятии православия имя на Екатерину Алексеевну. Через 17 лет она стала императрицей Екатериной II.

1789 - в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов в битве при Фокшанах русско-австрийская армия под командованием Александра Суворова разгромила турецкое воинство.

1855 - родился Иннокентий Анненский.

1875 - родился писатель Эдгар Берроуз.

1899 – родился писатель Андрей Платонов.

1919 - в Москве основана Государственная киношкола – первое в мире кинематографическое учебное заведение.

1928 - в СССР учрежден орден Трудового Красного знамени.

1953 - открылось новое здание Московского государственного университета - высотка на Ленинских (ныне Воробьевых) горах.

1964 - на советских телеэкранах впервые появилась телепередача "Спокойной ночи, малыши".

2004 - захват школы в Беслане (Северная Осетия).

2006 - катастрофа Ту-154 в Мешхеде (Иран). Погибли 28 человек.

2012 - в России вступил в силу "Закон об информации".

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