2 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

В Тюмени в 11 часов в детском стационаре ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75) начнется праздник в честь Дня знаний в рамках проекта "Краски жизни".

В Тюмени в Молодежном театральном центре "Космос" стартует образовательный этап проекта "Театральная мастерская "Арт Шеринг 55+".

Этот день в истории:

1608 - Россия и Польша заключили перемирие на четыре года, по которому поляки обязывались уйти из Тушина, места резиденции Лжедмитрия.

1610 - мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив.

1713 - первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).

1718 - Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Союз Четырех против Испании.

1752 - Великобритания перешла на Григорианский календарь.

1929 - родился один из лучших комедийных артистов отечественного кинематографа Евгений Леонов.

1945 - на борту американского линкора "Миссури" делегация Японии подписала акт о своей безоговорочной капитуляции.

1972 - в Монреале началась историческая суперсерия хоккейных матчей между сборной СССР и канадскими игроками из НХЛ.

1998 - у берегов Канады разбился швейцарский авиалайнер: погиб 241 человек.