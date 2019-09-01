  • 1 сентября 20191.09.2019воскресенье
  • USD66,4897
    EUR73,3847
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

2 сентября - события дня

Общество, 18:00 01 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 18) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

В Тюмени в 11 часов в детском стационаре ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75) начнется праздник в честь Дня знаний в рамках проекта "Краски жизни".

В Тюмени в Молодежном театральном центре "Космос" стартует образовательный этап проекта "Театральная мастерская "Арт Шеринг 55+".

Этот день в истории:

1608 - Россия и Польша заключили перемирие на четыре года, по которому поляки обязывались уйти из Тушина, места резиденции Лжедмитрия.

1610 - мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив.

1713 - первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).

1718 - Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Союз Четырех против Испании.

1752 - Великобритания перешла на Григорианский календарь.

1929 - родился один из лучших комедийных артистов отечественного кинематографа Евгений Леонов.

1945 - на борту американского линкора "Миссури" делегация Японии подписала акт о своей безоговорочной капитуляции.

1972 - в Монреале началась историческая суперсерия хоккейных матчей между сборной СССР и канадскими игроками из НХЛ.

1998 - у берегов Канады разбился швейцарский авиалайнер: погиб 241 человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 01.09.2019Три тысячи тюменцев пройдут курс "Расширяя горизонты"
18:15 01.09.2019На российских курортах стартовал бархатный сезон
18:00 01.09.20192 сентября - события дня
17:30 01.09.2019Набор в Яндекс.Лицей продолжается - заявки могут подать школьники Тюменской области