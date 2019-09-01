Четырехтомник "Тобольск и вся Сибирь" претендует на победу в конкурсе

| Фото: www.tobolsk.org | Фото: www.tobolsk.org

Четырехтомник "Тобольск и вся Сибирь" претендует на победу в конкурсе "Книга года-2019". Итоги конкурса станут известны в Москве 4 сентября.

Из четырехсот книг альманах тобольского издательства выбрали наряду со сборником воспоминаний Даниила Гранина, альбомом "Государственные регалии Московского царства" и интерактивным сборником, посвященным Великой Отечественной войне.

"В июне нам уже вручали награду на Красной площади. Среди семисот книг "Северный морской путь" взял главный приз, - рассказал председатель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов. – Мы регулярно участвуем в общероссийских и региональных конкурсах. Не только в Москве, но и Новосибирске".

Помимо Гран-при, на "Книге года-2019" в шорт-лист в номинации "Проза" попала книга Михаила Тарковского "Не в своей шкуре", которую издал тобольский фонд, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Когда я впервые взял книгу в руки, пролистал, еще не читая, выхватил случайные строчки беглым взглядом, и, втянув терпкий запах типографской краски, понял, что держу в руках нечто необычное, и что стою на пороге открытия, сладостного и волнующего и крайне важного лично для меня, - сказал член Союза писателей России, руководитель издательского дома "Историческое наследие Сибири" Николай Александров.