Каждая школа Тюменской области уникальна, считает Александр Моор

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Каждая школа Тюменской области уникальна. Несмотря на то, что новые здания идентичны, образовательные программы и техническое оснащение выбирается индивидуально под каждую территорию. Об этом на брифинге по итогам открытия второго корпуса 65 школы в Тюмени рассказал губернатор Александр Моор.

"Мы используем типовой экономически эффективный проект, и новые школы с точки зрения архитектуры похожи между собой. Но они совершенно не похожи по своему наполнению и оформлению, потому что каждый директор и педагогический коллектив пытаются сделать что-то свое, чем-то удивить. В этой школе подкупает и будет самым интересным направлением все, что связано с инженерным образованием. Безусловно, не забудут и об остальном: есть в школе творческие коллективы, прекрасный спортзал. По-белому завидую и сам хочу пойти в первый класс, поучиться в такой замечательной школе", - признался губернатор.

Глава Тюмени Руслан Кухарук считает, что жители города должны гордиться появлением таких объектов.

"Здесь созданы прекрасные условия для получения знаний и для того, чтобы ребята чувствовали себя, как дома. Занятия наукой и спортом, проведение свободного времени на переменах будут ассоциироваться у них с прекрасными школьными годами", - сообщил он.

Напомним, строительство второго корпуса школы началось осенью 2017 года и закончилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2 тыс. 400 ребят с 1 по 11 классы.

Дарья Казакова