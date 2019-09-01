Александр Моор открыл новую школу в Заводоуковске

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Самое важное в школе - сотрудничество и совместная работа педагогов, учеников и родителей. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на торжественной линейке в честь открытия второго корпуса средней школы №2 в Заводоуковске.

"Открытие новых школ в городах и селах Тюменской области в День знаний - давняя традиция нашего региона. Мы делаем это для того, чтобы у всех наших ребятишек, независимо от того, где они живут, были одинаково комфортные условия для получения современного образования, раскрытия своих талантов", - подчеркнул губернатор. Заводоуковские школьники показывают отличные результаты в учебе. Об этом свидетельствуют победы и призовые места на олимпиадах различного уровня, а также итоги единого государственного экзамена.

Глава региона тепло поздравил школьников, родителей и педагогов с новосельем и началом нового учебного года. "Вы должны быть единой слаженной командой, одной дружной семьей", - подчеркнул Александр Моор, обращаясь к участникам торжественной линейки.

Кроме 49 учебных кабинетов, в здании второго корпуса средней школы №2 в Заводоуковске, рассчитанном на 900 учащихся, располагаются библиотека, актовый зал, столовая, спортзал, зал хореографии и гимнастики, активные зоны отдыха, рассказала губернатору директор школы Валентина Базелюк.

"Каждая школа - это маленькая страна со своими традициями. Заводоуковская средняя школа №2 известна в регионе очень активным использованием интерактивных и мультимедийных учебных средств. Современные технологии применяются при изучении всех предметов. Например, на уроках биологии ребята, используя очки виртуальной реальности, погружаются в биохимические процессы, происходящие внутри живой клетки. В новом корпусе будет использоваться очень много современных форм работы с детьми, которые хорошо зарекомендовали себя в областном центре - НаукоЛаб, целый набор лабораторных помещений, спортивное ядро", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

По поручению губернатора в Заводоуковске, как и по всей Тюменской области, реализуется концепция открытой школы. Любое образовательное учреждение должно быть общественным центром притяжения для всех жителей близлежащей территории, местом, где люди могут реализовать свой творческий и спортивный потенциал.

Отметим, что в День знаний открылась после капитального ремонта средняя школа в Ишиме.

Евгений Бабенко