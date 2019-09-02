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Около двух тысяч человек посетили технофестиваль #ДорогаВШколу в Тюмени

Общество, 11:03 02 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около двух тысяч жителей и гостей Тюмени собрал второй технофестиваль #ДорогаВШколу, который прошел на Центральной площади 31 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова.

Масштабное мероприятие открыли дети флешмобом "Шагающий автобус". В сопровождении вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева и главы регионального управления МВД России генерал-майора Юрия Алтынова ребята в ярких жилетках прошли от здания правительства области по "зебре" к главной сцене.

На технофестивале, организованном ко Дню знаний, работало множество площадок. Гости могли увидеть раритетные мопеды из частной коллекции, ретроавтомобили от автоклуба "Ретро-Классика". Здесь же были расставлены павильоны, где горожанам предложили ознакомиться с работами учащихся детского технопарка "Кванториум", взять в руки пульт управления небольшим вездеходом, посмотреть болид, собранный с нуля студентами Тюменского индустриального университета.

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Здесь же, на Центральной площади, посетители технофестиваля могли проверить уровень знаний Правил дорожного движения. Взрослые сдавали экзамен по специальным билетам, а детей ждали тесты. Тотальный экзамен по ПДД сдали около 70 совершеннолетних горожан. Как рассказала Анжела Борисова, ни одной ошибки не допустили 19 человек. За правильные ответы тюменцам вручали памятки и световозвращатели.

Отметим, второй технофестиваль #ДорогаВШколу проработал на Центральной площади Тюмени 31 августа с 12 до 17 часов. Впервые в нем приняли участие представители экстремальных видов спорта.

Инна Пахомова

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# технофестиваль , флешмоб

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