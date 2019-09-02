3 сентября - события дня
В Тюмени в 12 часов в офисе ТРО "ОПОРА РОССИИ" (ул. Севастопольская, 31) начнется пресс–конференция "VII Международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2019".
Этот день в истории:
1609 — Английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань.
1791 — во Франции объявлена первая в ее истории Конституция.
1826 — в России ряду декабристов снижены сроки каторжных работ.
1838 — в Киеве открыт Институт благородных девиц.
1875 — в Москве в торжественной обстановке при огромном скоплении народа, в присутствии императора Александра II прошла закладка здания Исторического музея.
1904 - в ходе русско-японской войны русская армия потерпела поражение под Ляояном.
1914 - родился советский киноартист Иван Переверзев.
2000 - у здания цирка на Цветном бульваре в Москве открыт памятник Юрию Никулину.