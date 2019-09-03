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По новой образовательной модели начнут учиться первокурсники ТюмГУ

Общество, 09:46 03 сентября 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

2 тыс. 700 студентов первого курса начинают учиться в ТюмГУ по новой образовательной модели. Индивидуализация образовательных траекторий – это требование времени, новые возможности и вызовы, сотрудничество и кооперация, опыт взросления и смелость всех участников проекта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для первокурсников, которым важно поскорее сориентироваться в ТюмГУ, "нащупать твердую почву под ногами", подготовлен комплекс мероприятий по адаптации и ориентации.

3 сентября с 10 часов во Дворце культуры "Нефтяник" пройдет встреча с архитекторами новой модели образования: Как выбирать дисциплины и преподавателей? Зачем изучать математику и философию? Почему все дороги ведут в РиМ? Как постичь азы цифровой культуры?

4 сентября - большой Мультидень. Это серия из нескольких десятков презентаций, тренингов, игр, встреч, бесед. Их проведут известные ученые, лидеры направлений, координаторы программ. Мероприятия пройдут в разное время, в разных помещениях. Свой личный Мультидень можно и нужно спланировать заранее.

4 сентября состоится Фестиваль студенческих объединений ТюмГУ UTMN Fest. На нем будут представлены научные, волонтерские, творческие студенческие объединения.

Следить за новостями можно тут: #UTMNFEST.

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# студенты , ТюмГУ

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