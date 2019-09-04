5 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур по строящимся сетям водоснабжения.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция о проведении VIII областного праздника трезвости в Тюмени.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная бизнес-форуму "День знаний для предпринимателей".

В Тюмени в 14 часов на площадке АО "Ютэйр-Инжиниринг" (аэропорт "Плеханово", ул. Интернациональная, 187) начнется рабочая встреча с предприятиями Тюменской области в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В Тюмени в 19 часов в театральном центре "Космос" (Республики, 165а) начнется бесплатный показ детского спектакля "Калейдоскоп историй про Тюмень".

В с. Упорово состоится торжественная церемония открытия завода по переработки овощей ООО "Агрофирма КРиММ".

Этот день в истории:

1666 - Закончился Великий лондонский пожар, продолжавшийся 3 дня. Сгорело около 10 тыс. зданий, при этом известно всего о 16 погибших.

1827 - Учреждение в России Морского министерства.

1885 - На сервисной станции Джейка Гампера в США установлен первый бензиновый насос.

1905 - завершилась русско-японская война 1904-1905 годов.

1914 - началось одно из крупнейших сражений Первой мировой войны - битва на Марне.

1941 - гитлеровские войска полностью захватили Эстонию.

1946 - на острове Занзибар родился Фредди Меркьюри - суперзвезда мировой рок-музыки, лидер группы Queen.

1997 - в Москве открылся гигантский памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

2000 - произведен успешный запуск ракеты-носителя "Протон".

2003 - скейтбордист Фернандес вписан в Книгу рекордов Гиннесса.