Александр Моор запустил новое производство нефтегазопромыслового оборудования

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии нового производства нефтегазопромыслового оборудования завода НПО "СибБурМаш" в индустриальном парке "Боровский" 4 сентября.

"Каждое новое производство, открывшееся в регионе, вносит вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области, - отметил глава региона. - Это уже третье новое предприятие в индустриальном парке "Боровский". Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля организовали и запустили производство, создали новые рабочие места".

Объем инвестиций в новое производство составил 110 млн рублей. В результате создано 50 рабочих мест. В целом же в группе компаний "СибБурМаш" трудятся более 500 человек.

Группа компаний "СибБурМаш" выпускает инновационное оборудование, реализуя множество собственных научных разработок, поэтому ее продукция конкурентоспособна на рынке, ее используют все ведущие нефтегазовые компании, работающие в Западно-Сибирском регионе. Объем производства в первом полугодии 2019 года превысил 1 млрд рублей, доложил главе региона руководитель группы компаний "СибБурМаш" Булат Хайруллин.

"Завод "СибБурМаш" активно участвует в региональной программе повышения производительности труда. Эта программа уже доказала свою эффективность, в целом предприятия участники повысили производительность труда на 18 процентов. Приглашаю тюменских предпринимателей подключаться к ней", - сказал губернатор.

Булат Хайруллин высоко оценил поддержку, которую правительство Тюменской области оказывает инвесторам, в том числе - резидентам индустриальных парков.

"С вводом в эксплуатацию новых помещений в индустриальном парке "Боровский" мы увеличили производственные площади почти в два раза. Если бы не льготы по оплате аренды земли, которые мы получили вместе со статусом резидента индустриального парка, такое расширение производства обошлось бы нам значительно дороже", - отметил Булат Хайруллин.

Государственная поддержка дает весомый эффект для региона, отметил руководитель группы компаний "СибБурМаш". В частности, за минувшие два года предприятие получило 46 млн рублей в качестве возмещения лизинговых платежей за приобретенные семь станков общей стоимостью 111 млн рублей. При этом налоговые отчисления в областной бюджет увеличились на 92 млн рублей.

Правительство Тюменской области готово и впредь всемерно поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на создание новых производств и рабочих мест, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко