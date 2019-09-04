Александр Моор: мы ждем от ТНФ-2019 практических результатов

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Правительство Тюменской области ожидает, что выпускаемое в регионе инновационное оборудование для нефтегазового комплекса вызовет интерес у участников Х Тюменского нефтегазового форума, который пройдет в областной столице с 17 по 19 сентября.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после завершения торжественной церемонии открытия нового производства нефтегазопромыслового оборудования на заводе НПО "СибБурМаш" в индустриальном парке "Боровский".

В рамках Тюменского нефтегазового форума будет работать большая выставка, в которой примут участие крупнейшие предприятия региона, производящие оборудование для нефтегазового комплекса.

"Интерес к форуму проявили все крупные нефтегазовые компании. Ожидается очень высокий уровень представительства. Теперь только от нас зависит, как мы сможем подать и продать нашу продукцию. Форум для того и проводится, чтобы не только обсудить текущую ситуацию в нефтегазовом комплексе и перспективы его развития, но и получить практические результаты", - отметил Александр Моор.

Наряду с другими тюменскими машиностроительными компаниями НПО "СибБурМаш" примет активное участие в Х Тюменском нефтегазовом форуме, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Попов.

"Мы представим на выставке свою продукцию. Конечно, надеемся на новые контракты. Тем более, что правительство Тюменской области активно способствует развитию наших контактов с заказчиками - крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Наше участие в предыдущих форумах принесло конкретные позитивные результаты", - отметил Алексей Попов.

Необходимо отметить, что НПО "СибБурМаш" - инновационное предприятие, активно участвующее в импортозамещении в нефтегазовом комплексе и продвигающее на рынок собственные передовые научно-практические разработки.

"Мы - научно-производственное объединение. И первое наше дело - наука, а потом уже - производство. Мы выпускаем наукоемкое оборудование, разработанное нашими конструкторами. Оно во многом превосходит импортные аналоги. На сегодня группа компаний является обладателем патентов на 52 изобретения мирового уровня новизны. Новые производственные мощности, которые введены в строй в индустриальном парке "Боровский", дадут ускорение нашему развитию", - убежден руководитель группы компаний "СибБурМаш" Булат Хайруллин.

После того, как Запад ввел антироссийские экономические санкции, отечественным компаниям пришлось освоить производство многих видов оборудования для топливно-энергетического комплекса, напомнил Александр Моор. В полной мере это касается и предприятия "СибБурМаш".

"Программа импортозамещения действует в Тюменской области уже около пяти лет. В рамках этой программы реализуется 41 производственный проект, выпускается 113 наименований продукции. По итогам первого полугодия 2019 года объем импортозамещающей продукции, закупленной нефтегазовыми компаниями у тюменских машиностроителей, - около 57 миллиардов рублей", - отметил глава региона.

Крупные нефтегазовые компании положительно оценивают качество продукции тюменских предприятий. Кроме того, наши машиностроители совместно с нефтяниками активно ведут научно-исследовательские и проектные работы по созданию инновационных образцов оборудования.

"Это позволяет получить результат, который будет востребован и, самое главное, оплачен. Движение продолжается. Санкционный режим, видимо, в ближайшее время не закончится. Но в этой ситуации есть и плюсы, и наша задача - извлечь из нее максимальную пользу для себя", - подчеркнул Александр Моор.

По мнению главы региона, потенциал НПО "СибБурМаш" позволяет предприятию активно участвовать в работе Западно-Сибирского научно-образовательного центра, создаваемого в большой Тюменской области в соответствии с поручением президента России.

Евгений Бабенко