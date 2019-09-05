Более пятисот тюменцев стали участниками проекта "Активное долголетие"

| Фото: Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

Более 500 человек посетили 54 экскурсионные поездки в рамках пилотного проекта "Активное долголетие" в Тюменском районе за восемь месяцев 2019 года, сообщает администрация района.

Социальный туризм реализуется по направлениям: изучение культуры, туризм-отдых, лечебно-оздоровительный и экологический туризм.

Участники клубов активного долголетия с начала 2019 года побывали в музее "Сибирское подворье", в краеведческом музее гостиницы "Восток", в природно-реабилитационном комплексе "Гнездо", на экскурсии в археологическом музее-заповеднике. Интересными и увлекательными стали поездки на теплоходе. В Тобольске участники клуба посетили Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Тобольский кремль, Софийско-Успенский собор.

Популярен среди людей старшего поколения виртуальный вид туризма, позволяющий посещать музеи, картинные галереи, города и страны с использованием Интернета. Виртуальная экскурсия включает показ объектов и рассказ о событиях, связанных с ним.