6 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Пржевальского,37 начнется открытие спортивного центра "Олимпия" ТюмГУ.

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется открытие персональной выставки живописи и фотографий Веры Хайрутдиновой.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется встреча с участниками Национальной сборной РФ чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" начнется показ хореографического спектакля "Легкие" в рамках фестиваля тюменских театров.

В Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется выставка Омского музея им. Врубеля "Графика Серебряного века".

В с. Перевалово Тюменского района в 9 часов по адресу: ул. Трактовая, 11 начнется открытие новой группы в детском саду.

В Тюменском районе в 10 часов на 7 км Червишевского тракта, напротив базы отдыха Усадьба начнется экогический субботник "Зеленая Россия".

Этот день в истории:

1522 – завершилась первая в мире морская кругосветная экспедиция.

1689 – заключен Нерчинский договор между Россией и Китаем.

1852 – в Манчестере открыта первая бесплатная библиотека Британии.

1873 – Хивинское ханство признало зависимость от России.

1873 – создана Шотландская федерация футбола, одна из старейших в мире.

1918 – образован Реввоенсовет России во главе с Львом Троцким.

1920 – в Бухаре установлена советская власть.

1928 – родился Евгений Светланов, дирижер, народный артист СССР, руководитель Государственного симфонического оркестра СССР и главный дирижер Большого театра.

1936 – в Советском Союзе учреждено почетное звание "Народный артист СССР".

1937 – родился поэт и сценарист Геннадий Шпаликов.

1941 – возле Ельни немецкие войска потерпели первое поражение со времени начала Великой Отечественной войны.

1954 – родился Александр Тарханов, футболист, игрок сборной СССР.

1991 - Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.