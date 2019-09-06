Тюменским предприятиям помогут перейти на бережливое производство

| Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

Около 40 руководителей предприятий Тюменской области стали участниками выездной рабочей встречи по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", которую провел заместитель губернатора Владимир Сысоев на площадке АО "Ютэйр-Инжиниринг" 5 сентября.

"До 2024 года участниками проекта по повышению эффективности и внедрению бережливого принципа производства в регионе должны стать 97 предприятий с выручкой более 400 миллионов рублей в год. Соглашения уже подписали 28 предприятий, всего в этом году к реализации подключатся не менее 40", - отметил Владимир Сысоев.

Для воплощения проекта в технопарке создан региональный центр компетенций, где работают шесть аттестованных экспертов, взаимодействующих с предприятиями.

"Уже в сентябре и октябре мы начнем активно работать с теми, кто будет участвовать в проекте без привлечения экспертов, в этом им помогут консультанты. Важно не только перестроить, оптимизировать деятельность предприятий транспортной сферы, агропромышленного комплекса, строительной и перерабатывающей отраслей в ближайшие пять лет, но и заложить надежную основу на несколько десятилетий", - подчеркнул замгубернатора.

АО "Ютэйр-Инжиниринг" стал одним из первых, кто внедрил принципы бережливого производства. Генеральный директор компании Рашид Фараджаев рассказал участникам встречи о мерах повышения производительности и результатах.

"Когда мы включились в процесс, то увидели и слабые места, требующие внимания, и возможности для повышения эффективности, например, в части планирования, организации поставки запчастей. Для начала мы привлекли специалистов, которые имеют опыт внедрения бережливого производства, в созданную группу буквально по экзамену включили наших специалистов, обладающих необходимыми качествами, и уже такой мощной командой занялись пересмотром всего процесса", - пояснил он.

Начиная с 2017 года предприятие занимается вопросами оптимизации и повышения производительности труда. Так, благодаря комплексу мер капитальный ремонт вертолетов происходит быстрее - если раньше требовалось 120 дней, то сейчас 50. При этом качество ремонтных работ по-прежнему высокое. Сокращение сроков выполнения привлекло новых заказчиков.

Совместная работа экспертов, владеющих знаниями по повышению эффективности, и работников предприятия стала ключом к успешному переходу к бережливому производству, уверен генеральный директор "Ютэйр-Инжиниринг".

Напомним, что по итогам 2018 года пилотные предприятия-участники государственной программы Тюменской области "Повышение конкурентоспособности экономики" увеличили производительность труда в среднем на 18,3 %. Участвуя в проекте, компании получают доступ к прогрессивным методикам и опыту ведущих экспертов. Статус участника национального проекта позволит предприятиям воспользоваться и другими мерами государственной поддержки – образовательными, организационными, финансовыми, среди которых помощь в выходе на внешние рынки, обучение управленческих кадров, компенсация расходов на переобучение и повышение квалификации работников, возмещение части затрат на развитие лизинга оборудования, льготные займы фонда развития промышленности под 1 %.

Ирина Кургузова