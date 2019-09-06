7 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в бизнес-центре "ПАРУС" (ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10) начнется региональный хакатон от Вконтакте.

В Тюмени в 11 часов в сквере Льва Ровнина начнется проект "Семья во дворе".

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 3 этаж) начнется презентация фотовыставки, посвященной первой женщине-фотографу Тобольской губернии.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501) начнется презентация утвержденной программы и первая лекция базовой кафедры предпринимательства ТюмГУ.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция "Бум иммерсивного театра в России и в мире" в рамках проекта Ассоциации театральных критиков России"Театр XXI век".

В Тюмени в СК "Строймаш" и "Прибой" пройдут Всероссийские соревнования по борьбе корэш.

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет арт-бранч "Вектор улиц".

В с. Казанское пройдет семейный фестиваль "По горам, по долам…".

Этот день в истории:

1630 - поселение Тримонтейн переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

1664 - англичане захватили голландский город Новый Амстердам (Нью-Йорк).

1676 - русские войска разбили турецко-татарскую армию под Бушином (Украина).

1812 - состоялось Бородинское сражение.

1870 - родился русский писатель Александр Куприн.

1917 - начался Корниловский мятеж.

1949 - родилась знаменитая американская певица Глория Гейнор.

1956 - умер Отто Шмидт, самый знаменитый советский полярник.

2001 - скончался известный российский театральный режиссер, народный артист СССР Андрей Гончаров.