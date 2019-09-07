8 сентября - события дня
В Тюмени в 11 часов, 15 часов и в 20 часов в областной избирательной комиссии (ул. Володарского, 49, 1 этаж, зал заседаний) начнутся пресс-конференции председателя тюменского облизбиркома Игоря Халина о ходе голосования.
В Тюмени в 13 часов 30 минут на Литературном бульваре начнется акция "Урок труда".
В Тюмени на территории будущего событийного парка "Алебашево" в 14 часов начнется презентация арт-объектов, связанных с пространством вокруг тюменского озера.
Этот день в истории:
1380 - состоялась Куликовская битва.
1514 - литовцы разбили русские войска под Оршей.
1791 - в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.
1811 - умер русский архитектор Андреян Захаров.
1812 - родилась Наталья Гончарова (Пушкина).
1855 - в результате затяжного штурма французские войска заняли ключевую точку обороны Севастополя - Малахов курган.
1914 - в воздушном бою с немцами, впервые применив воздушный таран, погиб русский летчик Петр Нестеров.
1941 - началась 900-дневная осада Ленинграда.
1993 - Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства.