8 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов, 15 часов и в 20 часов в областной избирательной комиссии (ул. Володарского, 49, 1 этаж, зал заседаний) начнутся пресс-конференции председателя тюменского облизбиркома Игоря Халина о ходе голосования.

В Тюмени в 13 часов 30 минут на Литературном бульваре начнется акция "Урок труда".

В Тюмени на территории будущего событийного парка "Алебашево" в 14 часов начнется презентация арт-объектов, связанных с пространством вокруг тюменского озера.

Этот день в истории:

1380 - состоялась Куликовская битва.

1514 - литовцы разбили русские войска под Оршей.

1791 - в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

1811 - умер русский архитектор Андреян Захаров.

1812 - родилась Наталья Гончарова (Пушкина).

1855 - в результате затяжного штурма французские войска заняли ключевую точку обороны Севастополя - Малахов курган.

1914 - в воздушном бою с немцами, впервые применив воздушный таран, погиб русский летчик Петр Нестеров.

1941 - началась 900-дневная осада Ленинграда.

1993 - Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства.