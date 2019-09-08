9 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина "Предварительные итоги единого дня голосования в Тюменской области".

Этот день в истории:

1756 - указом Елизаветы в России учрежден первый публичный театр.

1815 - в Париже состоялся торжественный парад русских войск.

1885 - Россия и Англия заключили соглашение об установлении русско-афганской границы.

1918 - журналист и историк Чарльз Репингтон первым назвал текущую войну Первой мировой.

1919 - заключен Сен-Жерменский мирный договор между побежденной Австрией и Антантой.

1939 - Канада объявила войну Германии.

1944 - в Москве подписано перемирие между СССР и Финляндией.

1948 - после вывода советских войск из Северной Кореи провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.

1965 - Тибет становится автономной областью Китая.

1991 - Таджикистан провозгласил независимость.