Развитие спортивной инфраструктуры в Тюменской области - в приоритете региональных властей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 3 тыс. 700 объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом создано в Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, общаясь с журналистами после церемонии открытия многофункционального спортивного центра "Олимпия" в Тюмени.

Для выполнения национального проекта "Демография" в части федерального проекта "Спорт - норма жизни" предусмотрена большая программа по строительству спортивных объектов на всей территории Тюменской области, пояснил глава региона. В 2019 году возводят спорткомплекс в Ярково, в Тобольске работают над созданием крытого бассейна. Еще семь объектов в Заводоуковске, Ялуторовске, Червишево, Бердюжье и Тобольске проектируются.

Помимо объектов в капитальном исполнении, много в регионе строится плоскостных спортивных объектов при реконструкции образовательных учреждений, благоустройстве дворов и общественных пространств.

"Важно, чтобы условия для занятий физкультурой были не только в залах. Нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Почти 44 процента жителей в Тюменской области занимаются спортом систематически. Думаю, что развитие инфраструктуры и тенденция в современном обществе к здоровому образу жизни и правильному питанию позволят нам выполнить задачи национального проекта", - считает Александр Моор.

Комментируя появление в Тюмени обновленной "Олимпии", губернатор заметил, что в студенческие годы тренировался в старом здании спорткомплекса, ходил в тренажерный зал и вместе с однокурсниками готовился к выступлениям на соревнованиях.

"Совсем разные условия, которые были тогда и сейчас. Самое главное, чтобы "Олимпия" работала на город, она не должна превращаться в закрытый клуб только для спортсменов", - подчеркнул Александр Моор.

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что в областной столице создано около 1,5 тыс. площадок, куда горожане могут прийти и позаниматься, вне зависимости от возраста и места работы. По показателям нацпроекта, к 2024 году процент систематически занимающихся спортом тюменцев должен быть не меньше 55%. С появлением таких объектов, как "Олимпия", достичь этой цифры будет проще, считает мэр.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков отметил, что вуз позиционирует себя как университет, открытый городу.

"Это ни в коем случае не будет "башней из слоновой кости". Спортивный центр будет городским объектом, а университет будет отрабатывать тот аванс, который ему выдал регион. Все спортсмены и тренеры будут передавать здесь свой опыт, думаю, что это пойдет Тюмени только на пользу", - сообщил он.

Напомним, появление обновленной "Олимпии" стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области.

Дарья Казакова