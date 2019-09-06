Александр Моор встретился с тюменскими участниками чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019

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Совместная системная работа органов власти, учебных заведений и представителей предпринимательского сообщества позволяет эффективно решать задачи по повышению уровня профессионального образования в регионе.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая встречу с представителями нашего региона, которые в составе сборной России участвовали в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Тюменцы Виктор Легостаев и Дмитрий Титов завоевали золотые медали чемпионата в компетенции "Информационная безопасность". Наши земляки Диана Касабова и Владислав Тетюшкин удостоены медальонов за профессионализм в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Россия впервые принимала мировой чемпионат WorldSkills. Нам очень приятно, что среди 63 членов национальной сборной - четверо представителей Тюменской области. Я считаю, что золотая медаль в такой важной компетенции, как "Информационная безопасность" еще раз подтверждает высокий уровень тюменского образования", - отметил Александр Моор.

Губернатор тепло поблагодарил тренеров и экспертов за хорошую подготовку тюменских участников чемпионата, а представителей бизнеса - за активное содействие развитию движения WorldSkills в регионе. Александр Моор вручил тюменцам, представлявшим нашу страну на мировом первенстве, и их наставникам благодарственные письма.

"Выступать на чемпионате мира было очень трудно. Особенно сложным соперником оказалась команда Китая. В первый день нам показалось, что она ушла далеко вперед. В оставшиеся три дня пришлось догонять, благо, мы хорошо подготовились. В этом нам очень помогла лаборатория сетевого и системного администрирования Тюменского госуниверситета. Ее руководитель Александр Горбачев предоставил нам хорошие возможности для тренировок. Когда нам объявили, что Китай занял второе место, мы просто неимоверно обрадовались", - рассказал золотой призер WorldSkills Kazan 2019 Виктор Легостаев.

Президент компании "Автоград" Алексей Салмин одним из первых среди тюменских предпринимателей позитивно оценил перспективы регионального движения WorldSkills и принял активное участие в его развитии. "Мы участвуем в движении WorldSkills, потому что бизнес напрямую заинтересован в повышении уровня профессионального образования", - заявил предприниматель.

Александр Моор сравнил мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills со спортом высоких достижений.

"В движении WorldSkills, как и в спорте, есть два пути к высоким результатам. Можно купить в свою команду "звезд", которые будут побеждать. Второй путь более сложен. Нужно выстраивать большую пирамиду, в основе которой - массовый детско-юношеский спорт, который в итоге и рождает чемпионов. Аналогичная задача стоит перед нами и в развитии движения WorldSkills. Надо строить пирамиду профессиональной подготовки. Только таким путем можно воспитать для нашей экономики специалистов, готовых к работе в современных условиях. А для этого, как и в спорте, нужны победы и вдохновляющие примеры", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко