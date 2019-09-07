Александр Моор: в Тюменской области создадут единую систему поддержки экспортеров

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Обсуждение нюансов продвижения тюменских товаров на международные рынки стали основной темой встречи губернатора Александра Моора с предпринимателями. Об этом глава региона написал в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

"Согласен с мнением, что для увеличения поставок нужно вести работу на территории страны-импортера. Так мы поймем все правовые и юридические тонкости, которые там существуют, и какой продукт можно предложить потенциальным партнерам. Отдельной строкой стоит вопрос логистики и субсидирования транспортных перевозок", - пояснил он.

Ранее стало известно, что экспортеры Тюменской области могут бесплатно размещаться на крупнейшей электронной торговой площадке мира Alibaba.com . Услуга предоставляется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Производственные и торговые экспортно-ориентированные компании, зарегистрированные на юге Тюменской области, смогут воспользоваться новым сервисом уже в ближайший месяц.

"На региональном и федеральном уровнях существуют меры поддержки экспортно ориентированных компаний: обучение, сопровождение, консультации, переводы, проведение выставок, но они пока не складываются в единую систему. Наша задача - сделать так, чтобы совокупность этих мер работала как единый механизм. Вопросов для обсуждения много, поэтому встречи с предпринимателями планирую проводить регулярно", - заверил он.

Напомним, объем экспорта в Тюменской области составил 1,27 млрд долларов США по итогам шести месяцев 2019 года. В 2018 году этот показатель был 1,25 млрд долларов США.