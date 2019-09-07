  • 7 сентября 20197.09.2019суббота
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северный

В УМВД Тюменской области состоялся конкурс "Золотая осень"

Общество, 15:16 07 сентября 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Конкурс "Золотая осень", приуроченный к празднованию Международного дня пожилых людей, прошел в стенах областного полицейского главка.

На суд комиссии и гостей мероприятия сотрудники и ветераны органов внутренних дел представили свои работы – цветы, выращенные на собственных садовых участках, урожай, собранный на огородах в 2019 году, сообщает УМВД Тюменской области.

Поздравили ветеранов с праздником председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин и председатель совета ветеранов правоохранительной и военной службы Тюменской области Виталий Лукин.

В номинации "Цветочная фантазия" лидером стала ветеран Управления уголовного розыска Екатерина Савельева. Первое место в номинации "Дары садов и огородов" заняли ветераны следствия областного управления. Победителем в номинации "Дары леса" стал ветеран ГАИ Сергей Копусов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:18 07.09.2019Тюменский "Шанс" определит топ профессий будущего, о которых мечтают школьники
16:55 07.09.2019Роскачество: россияне предпочитают товары со Знаком качества
16:14 07.09.2019Тюменская область выберет народного участкового
15:16 07.09.2019В УМВД Тюменской области состоялся конкурс "Золотая осень"