В единый день голосования 98-летняя Августа Викторовна Зарубина проголосовала дома

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Возможность исполнить свой гражданский долг на дому предоставили долгожительнице из Тюмени, 98-летней Августе Зарубиной.

Она работала учителем в сельской школе Армизонского района и когда-то была членом избирательной участковой комиссии. К выборам любого уровня относится ответственно. "Я живу в России. Все голосуют - и я голосую. Если бы не болела, то пошла бы сама голосовать", - сказала Августа Викторовна.

Поздравить избирателя во время голосования пришли представители Общественной палаты Тюмени. "Мы участвуем в выборах в качестве наблюдателей на избирательных участках. Конечно, не уделить внимания такому почтенному возрасту, долгожителю Тюмени мы не могли. Для нас это важно", - говорит член Общественной палаты Тюмени Людмила Могутова.

На 10 часов в избирательную комиссию №2003 поступило 15 заявок для голосования на дому. Сейчас члены избиркома объезжают таких избирателей. "В основном это возрастные люди, которые не могут прийти и проголосовать. Мы будем сегодня делать объезды с утра и до 20 часов, когда закончиться голосование", - рассказал член избирательной комиссии №2003 с правом решающего голоса Роман Коломоец.

Александр Лабыкин