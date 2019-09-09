Игорь Халин: все жалобы о ходе голосования проанализируют

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 обращений и жалоб поступило в территориальные избирательные комиссии Тюменской области в ходе выборов в единый день голосования 8 сентября. Все они были разрешены, подтвердились или частично подтвердились восемь жалоб.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

По его словам, чаще всего жалобы были связаны с нахождением членов комиссии с правом совещательного голоса на избирательном участке, с возможностью вести фото- и видеосъемку.

"Территориальная комиссия оперативно реагировала на такие обращения. Все жалобы будут анализироваться, мы сделаем для себя определенные выводы, спланируем работу с участковыми избирательными комиссиями, прежде всего по их обучению, чтобы в будущем не было ошибок и просчетов", - подчеркнул Игорь Халин.

Он добавил, что выборы в Тюменской области прошли в спокойной обстановке. На избирательных участках полностью соблюдали правила противопожарной и антитеррористической защищенности.

Большинство данных по итогам обработки бюллетеней были введены в систему ГАС "Выборы" к 23 часам 30 минутам 8 сентября, позже уточнялась только информация по Тюменскому району.

Явка по Тюменской области в единый день голосования составила 20,03%, своим избирательным правом воспользовались 43 тыс. 241 житель региона.

"Работа территориальных избирательных комиссий продолжается. Окончательное решение принято пока только по дополнительным выборам в Тюменскую областную думу. По остальным решения об итогах выборов примут по завершении работы", - добавил председатель облизбиркома.

Любовь Голышева