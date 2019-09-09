10 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в конференц-зале "Континенталь" отеля "Евразия" (ул. Советская, 20) начнется встреча главы Тюмени Руслана Кухарука с предпринимателями.

В Тюмени в 12 часов в региональном исполкоме ОНФ (ул. Ленина, 69а) начнется работа команды проекта "Дорожной инспекции ОНФ/Карта убитых дорог".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 19 часов по адресу ул. Дмитрия Менделеева, 18 начнется мастер-класс по рисованию на воде в технике Эбру в рамках премий "Папа года" и "Мама года".

В Тюменской области стартуют мероприятия в рамках уникального российского проекта противодействия распространения ВИЧ "Красные бренды".

Этот день в истории:

1588 - английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию.

1654 - русские войска отбили у поляков Смоленск.

1721 - победой России закончилась Северная война.

1725 - Екатерина I учредила орден Александра Невского.

1756 - указом Елизаветы в России учрежден первый публичный театр.

1872 - родился Владимир Арсеньев, путешественник, этнограф, натуралист, исследователь Дальнего Востока.

1941 - завершилось Смоленское сражение - первое, в котором гитлеровская армия не смогла одержать победу.

1943 - советские войска освободили Новороссийский порт и часть города.

1964 - родился основатель и лидер рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов.

1972 - на мюнхенской Олимпиаде сборная СССР по баскетболу сенсационно выиграла у сборной США и стала олимпийским чемпионом.

2001 - биологи из университета Пенсильвании впервые обнаружили ген защиты от тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть, кадмий.

2003 - астрономы услышали черную дыру.