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Жителей Тюменской области предупреждают о заморозках

Общество, 18:21 09 сентября 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Заморозки в приземном слое до 0...-5 градусов ожидаются ночью на юге Тюменской области с 10 по 12 сентября, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

О неблагоприятном погодном явлении предупреждает Тюменский гидрометцентр.

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