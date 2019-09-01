Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi ждет зрителей в АТМОСЕ

| Фото: Кинотеатр "Атмос Синема" | Фото: Кинотеатр "Атмос Синема"

Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi состоится в Тюмени в кинотеатре "Атмос Синема" (ТРЦ "Тюмень Сити Молл", 3 этаж) 11 сентября.

Best Sci-Fi - самый крупный международный фестиваль фантастического короткометражного кино. В 2017-2019 годах "BEST SCI FI" проходил в более чем в 15 странах мира - России, Швейцарии, США, Испании, Польше, Хорватии, Литве, Болгарии, Украине, Армении, Беларуси, Мексике, Парагвае и ЮАР.

В 2019 году команда фестиваля отобрала из более тысячи фильмов лучшие восемь. Зрители увидят невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы. Фильмы демонстрируются на французском, итальянском и английском языках с русскими субтитрами.

После показа у каждого зрителя будет возможность проголосовать за понравившийся фильм. Автор лучшего, по мнению зрителей, фильма получит денежный приз в размере одной тысячи долларов.

Города и локации фестиваля: http://bit.ly/best_sci_fi_2019_venues_Vk (Вк) / http://bit.ly/best_sci_fi_2019_ru_venues_Fb (Facebook).

Режиссёр: Райан Тёрнер, Гэри Робертс, Трэвис Байбл, Стефан Злотэску, Йорам Эвэр-Хадани, Тициано Руссо, Анкур Капур, Эдуард Калемар, Корентин Гравенд, Клер Ле Тёфф, Николя Лурм, Ромарик Вивье, Микель Зулоага

Актеры: Коррин Эванс, Саша Фельдман, Эми Шилс, Элоиза Блэк, Хью Коулридж, Энтони Харвуд, Кристофер О'Ши, Ричард Конке, Лорна Стрит, Допсон, Келли Б. Джонс, Вилли Зого, Джеймс Лейвер, Матея Янич, Елена Ступлянин, Иван Томич, Лидия Коччоло, Джулия Коррадо, Максимилиан Дирр, Кьяра Мартегани, Меренла Имсонг, Анкит Матур, Ишани Саркар, Хина Гарбьял, Шохини Банерджи, Анант Махешвари, Ксавье Кристиан, Эдуард Калемар, Корентин Гравенд, Клэр Ле Тёфф, Николя Лурм, Ромарик Вивье, Микель Сулоага, Гийом Монфрик

Страна: США, Великобритания, Франция, Сербия, Израиль, Италия, Индия. Год: 2017, 2018.

Продажа билетов здесь.