11 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется бизнес-форум "День знаний для предпринимателей".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется круглый стол "Поддержка многодетных семей в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в конференц-зале центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) начнется первое осеннее занятие школы юных краеведов "Тюменский следопыт".

В Тюмени в 16 часов в центре праздника "Чупа Чупс" (ул. Евгения Богдановича, 11/3) начнется мастер-класс для детей в рамках премий "Папа года" и "Мама года".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча победителей конкурса "Команда Урала".

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется мастер-класс по скрапбукингу в рамках проекта "Вектор улиц".

Этот день в истории:

1762 – вернувшийся из ссылки Александр Бестужев-Рюмин провозглашен канцлером России.

1862 – родился американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер).

1894 – родился Александр Довженко, сценарист и режиссер.

1900 – родился Семен Лавочкин, советский авиаконструктор.

1918 – декретом Совнаркома в Советской России введена метрическая система мер и весов.

1935 – родился Герман Титов, советский космонавт №2. Он впервые провел в космосе более суток.

1994 – спортивный самолет "Сессна" врезался в Белый дом.

1998 – министром внутренних дел России назначен Сергей Степашин.

2001 – произошел крупнейший в истории человечества террористический акт. Два захваченных арабскими террористами пассажирских самолета врезались в обе башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, затем такой же самолет атаковал Пентагон, четвертый лайнер был сбит над Питтсбургом.