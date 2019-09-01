Тюменский спектакль "Анна Франк" покажут на международном фестивале в Бресте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский драматический театр покажет спектакль "Анна Франк" на XXIV международном театральном фестивале "Белая вежа" в Бресте 10 сентября.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев, билеты на спектакль "Анна Франк" были раскуплены за несколько дней до начала показа.

"Очень приятно, что на спектакль "Анна Франк", который и в Тюмени идет с большим успехом, билеты были раскуплены за несколько дней. По скорости продаж нас обошел только моноспектакль Константина Райкина, хотя театры там представлены серьезные и разных направлений. Это говорит о том, что тюменский театр знают не только в России", - подчеркнул Осинцев.

Фестиваль "Белая Вежа" проходит в Бресте с 8 по 15 сентября. Это один из крупнейших и престижнейших фестивалей, проходящих в Западном Полесье Беларуси. В нем участвуют драматические, кукольные, пластические и уличные театры разных стран. На фестивале принято обсуждать спектакли, проводить круглые столы и различные театроведческие конференции.

В 2019 году, кроме России, в фестивале участвуют еще 12 стран, в числе которых театры Беларуси, Украины, Молдовы, Польши, Германии и Франции.

Сергей Осинцев добавил, что в октябре спектакль "Анна Франк" покажут на театральном фестивале в Липецке. "Мы уже трижды привозили оттуда дипломы победителя. В этом году нас пригласили со спектаклями "Анна Франк" и "Испанская баллада", - добавил он.

Виктория Грехова