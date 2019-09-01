12 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут во Дворце "Пионер" пройдет третий этап регионального комплексного проекта "Школа волонтера" "Школа лидеров опорных центров".

В Тюмени в 11 часов в МСЧ "Нефтяник" (ул. ул. Юрия Семовских, 8/1) начнется научно-практическая конференция "Современные малоинвазивные хирургические технологии в лечении дегенеративных заболеваний позвоночника".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия" "Итоги избирательной кампании 2019 года в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов по адресу: ул. Советская, 61 (2 этаж, большой зал) начнется семинар "Взаимодействие органов власти с предпринимательским сообществом по вопросу взысканию задолженности".

Этот день в истории:

1504 - Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1683 - под Веной соединенная польско-австрийская армия нанесла сокрушительное поражение туркам. Этим сражением был положен конец завоеваниям Османской империи в Европе.

1699 - впервые русское судно под трехцветным флагом прибыло за границу (в Константинополь).

1933 - родилась Татьяна Доронина, актриса театра и кино.

1944 - родился руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы", гениальный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

1949 - родилась Ирина Роднина, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию.

1992 - в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.