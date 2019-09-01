Александр Моор: новые механизмы господдержки бизнеса внедряют в регионе

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Главная цель государственной поддержки бизнеса заключается в создании новых рабочих мест для жителей региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая VII бизнес-форум "День знаний для предпринимателей" 11 сентября.

"Наш форум с каждым годом набирает силу, становится все более интересным", - отметил губернатор. В "Дне знаний для предпринимателей", который проходит в ДК "Нефтяник" в Тюмени, участвуют более 1 тыс. представителей бизнес-сообщества и 16 экспертов-спикеров регионального и федерального уровней.

"В этом году в соответствии с майским указом президента России в стране реализуется несколько национальных проектов. Один из них - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В этом проекте определены основные показатели, которых должна достигнуть Россия. Наверное, самый важный из них - к 2024 году численность занятых в малом и среднем бизнесе должна быть 25 миллионов человек. Это очень амбициозная задача - за шесть лет нужно увеличить количество предпринимателей на шесть миллионов", - напомнил Александр Моор.

В Тюменской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предстоит за ближайшие шесть лет создать 44 тыс. новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

"Если бы темпы роста российской экономики превышали среднемировые, достигнуть этой цели была бы проще. Но с учетом прогнозов Минэкономразвития, задача становится нетривиальной, и нам не обойтись без активной позиции предпринимателей, без их веры в будущее", - подчеркнул глава региона.

Эффективное предпринимательство во многом зависит от позиции региональной власти. Губернатор выразил уверенность в том, что у тюменского малого и среднего бизнеса есть большой потенциал, и задача власти - помочь его реализовать.

"Для этого мы запускаем новый формат общения и поддержки бизнеса - проект "Мой бизнес". Первый такой центр откроется уже в 2019 году. Посетив его, вы сможете получить все необходимые консультации о мерах государственной поддержки, а также государственные и муниципальные услуги. На региональном уровне мы совершенно точно можем создать в Тюменской области стабильные, прогнозируемые и, самое главное, адаптивные условия и правила ведения бизнеса, вовлечь в предпринимательскую деятельность еще больше людей", - обратился к предпринимателям Александр Моор.

В регионе будут сохранены все действующие меры государственной поддержки бизнеса. При этом предпринимателям будут предлагаться для обсуждения новые, наиболее адекватные текущей ситуации инструменты для стимулирования деловой инициативы.

"По результатам обширных консультаций с предпринимателями мы приняли решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она в конечном итоге не превышала пяти процентов в год. По нашим данным, это самая низкая ставка по лизингу в стране", - сообщил Александр Моор. В 2019 году на субсидирование процентной ставки по лизингу для малого и среднего бизнеса выделено более 50 млн рублей.

"Безусловно, это не предел. Если данная мера поддержки будет пользоваться популярностью, мы легко и быстро добавим необходимые средства", - заверил губернатор.

В региональном правительстве разрабатывают и другие меры поддержки бизнеса. В частности, речь идет не только о создании муниципальных инвестиционных площадок, но и о предоставлении работающим на них предприятиям комплекса льгот. Тюменская область готовится к внедрению таких федеральных механизмов господдержки, как региональные инвестиционные проекты и инвестиционные налоговые вычеты. Соответствующие законодательные инициативы уже готовятся к внесению в областную думу. Кроме того, региональные власти рассматривают блок инициатив, связанных с поддержкой социального предпринимательства.

"Мы будем и дальше развивать наши меры поддержки предпринимательства, понимая, что главная цель - создание новых рабочих мест. Еще раз подчеркну, что все решения принимаются после обсуждения в предпринимательском сообществе, чтобы сконцентрировать ресурсы на самых прорывных направлениях", - заявил Александр Моор.

Евгений Бабенко