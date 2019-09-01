Александр Моор: тюменский IT-бизнес динамично развивается, пользуясь господдержкой

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Цифровизация бизнеса уже в самой ближайшей перспективе станет одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на VII бизнес-форуме "День знаний для предпринимателей", который проходит в Тюмени.

"Тема сегодняшнего "Дня знаний" - цифровая трансформация. Появился национальный проект "Цифровая экономика". Но я думаю, что еще не все осознали, что повлечет за собой повсеместная цифровизация, в чем ее угрозы и, самое главное, какие преимущества из нее можно извлечь. Наша с вами главная задача - не упустить момент", - обратился губернатор к предпринимательскому сообществу.

Необходимо понимать, что внедрение современных информационных технологий совершенно меняет модели ведения бизнеса, подчеркнул Александр Моор. Возможность для своевременного изменения и адаптации бизнес-моделей к современным условиям глава региона считает самым главным результатом осмысления темы цифровизации экономики.

Правительство Тюменской области на протяжении многих лет уделяет самое серьезное внимание государственной поддержке инновационной сферы. Сегодня 35 из 68 резидентов тюменского технопарка - это IT-компании.

Господдержка в форме субсидий предоставляется IT-бизнесу для создания и проведения испытаний опытных образцов технологических инноваций, реализацию инновационных проектов победителей по программе "Старт" Фонда содействия инновациям, а также для выполнения НИОКР по проектам, обладающим коммерческим потенциалом.

С 2017 года работающие в регионе IT-компании могут арендовать государственное имущество по ставке 1 рубль за квадратный метр. Действуют для них и налоговые льготы - пониженная ставка по налогу на прибыль и освобождение от налога на имущество. Предоставляется компенсация первого взноса по лизингу при приобретении серверного оборудования и суперкомпьютеров.

"Эти меры уже доказали свою эффективность, количество компаний-разработчиков программного обеспечения в Тюменской области достигло 120. В 2017 году их было лишь 39. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом и ищем новые инструменты поддержки IT-бизнеса", - отметил глава региона.

В мае 2019 года Западно-Сибирский инновационный центр получил статус регионального оператора "Фонда Сколково". Сотрудники технопарка оказывают помощь в оформлении заявок на получение статуса участника Сколково. Это дает право инновационным компаниям, не покидая пределов Тюменской области, получить налоговые льготы, микрогрант, а также воспользоваться сервисными услугами специализированных лабораторий, запатентовать разработанный продукт, участвовать в образовательных и акселерационных программах.

В технопарке открыта "Школа программирования", которая работает в тесной связи с тюменскими компаниями. В 2018 году в школе получили образование 248 человек. С начала 2019 года поступило около 300 заявок на обучение.

С 2019 года Региональный центр инжиниринга технопарка оказывает малым и средним производственным компаниям Тюменской области услуги по информатизации и внедрению цифровых технологий. Областное правительство готово поддержать 10 компаний, реализующих проекты по автоматизации. Общая сумма поддержки составит 15 миллионов рублей.

Крупные компании давно и активно занимаются внедрением цифровых технологий, отметил глава региона. На Х Тюменскому нефтегазовом форуме, который пройдет в областной столице с 17 по 19 сентября, своим опытом в этой сфере поделятся крупнейшие нефтегазовые концерны. Что касается малого и среднего бизнеса - для него региональное правительство совместно с общественными организациями предпринимателей продолжит проведение масштабных образовательных программ. Такой подход будет способствовать более динамичной реализации национального проекта "Цифровая экономика" в Тюменской области.

"Эффективность нашей поддержки во многом зависит от того, как мы сами выполним цифровую трансформацию своей деятельности, сделаем работу власти эффективнее и прозрачнее за счет инструментов, которые открываются нам в рамках развития цифровой экономики", - подчеркнул Александр Моор. В регионе продолжается целенаправленная работа по цифровизации здравоохранения и реализуется программа "Умный город", одним из перспективных направлений которой является внедрение цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Большой интерес у участников "Дня знаний для предпринимателей" вызвали доклады региональных и федеральных экспертов в сфере цифровизации бизнеса.

О цифровой трансформации органов власти и изменениях порядка взаимодействия с бизнесом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка России Владислав Шиленко посвятил свое выступление перспективам дальнейшей цифровизации банковского сектора и развитию IT-сервисов для предпринимателей.

Рекомендации по развитию экспорта продукции с использованием глобальных интернет-платформ дала общественный деятель и бизнесмен, руководитель рабочей группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС Анна Нестерова. О технологи анализа больших данных рассказал генеральный директор крупной IT-компании Артур Хачуян.

Напомним, в VII бизнес-форуме "День знаний для предпринимателей" участвуют более 1 тыс. представителей бизнес-сообщества и 16 экспертов-спикеров регионального и федерального уровней.

Для деловых людей очень важно не только знать о новых событиях и технологиях в IT-сфере, но и грамотно использовать эти знания для трансформации своего бизнеса, подчеркнул Александр Моор. Именно в этом заключается самая главная задача тюменского образовательного бизнес-форума "День знаний для предпринимателей".

Евгений Бабенко