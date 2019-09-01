Новые фуражки, голубые рубашки: в Салехарде водители автобусов примерили новую униформу

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Салехардское автотранспортное предприятие презентовало новую униформу для водителей рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба администрации города.

С сентября пассажиры городского общественного транспорта были приятно удивлены опрятностью и красотой водителей автобусов. Новые фуражки, голубые рубашки, галстуки и куртки с вышитыми фамилиями и инициалами теперь обязательный атрибут работника АТП.

"Еще с советских времен в традициях общественного транспорта водители рейсовых автобусов были одеты в униформу. В нашем АТП решили поддержать эту традицию. Мы заказали комплекты новой формы для всех водителей. Это создает престиж предприятия, и конечно позитивное отношение пассажиров", - сказал директор Салехардского АТП Алексей Пекарь.