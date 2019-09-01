Тюменские родители могут следить онлайн за обедами школьников

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В столовых восьми школ Тюменского района установили камеры видеонаблюдения. Родители могут видеть, как и что ест их ребенок во время завтрака или обеда.

До октября 2019 года 20 школ района оборудуют этим новым для нашей страны сервисом.

Сейчас родители учеников, по своему мобильному или компьютеру могут наблюдать, как и чем кормят их детей в школе. В каждой столовой установлены по несколько камер. Они работают только во время перемен на обед. Можно приблизить камеру до конкретного ребенка и посмотреть, как питается школьник. Организаторы говорят, что должны отпасть многочисленные вопросы родителей по поводу питания.

"Сам процесс организации, качество, количество, ассортимент — все это предлагается отследить родителям в режиме онлайн: находясь дома или на работе можно пройти по ссылке, зарегистрироваться и пользоваться услугой. Записи с видеокамер попасть в третьи руки, а точнее на чужой гаджет, не могут", - уверяет руководитель комбината питания "Магия вкуса" Марина Сыскова.

"По статистике образовательные учреждения на сегодня самые информационно открытые, - говорит начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина. - С 2019 года в области реализуется национальный проект "Образование", в который входят точки роста – центры цифрового и гуманитарного профиля. Школьная столовая часть образовательного пространства, и без цифровой поддержке, по мнению представителей управления образования района, ее оставлять не стоит" - резюмирует она.

Сегодня видеокамеры заработали в восьми районных школах. Это Горьковка, Луговое, Кулаково, Боровое, Винзили и других. К концу месяца видеонаблюдение появится еще в 12 учебных заведениях района. Тюменская область - первая в России, которая пошла на подобный эксперимент.

Александр Лабыкин