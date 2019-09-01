13 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на набережной Туры в районе улиц Челюскинцев и Элеваторный взвоз начнется региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется награждение призеров областного конкурса детского рисунка "Чистая страна", посвященного дням защиты от экологической опасности.

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.

В Тюмени в 18 часов в семейном кафе "АндерСон" (ул. Осипенко, 73) начнется награждение победителей премии "Папа года" и "Мама года".

В Тюмени в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1) пройдет научно-практическая конференция "Современные малоинвазивные хирургические технологии в лечении дегенеративных заболеваний позвоночника".

Этот день в истории:

1741 – в России издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.

1745 – издан первый географический "Атлас Российский".

1762 – в Москве состоялась коронация Екатерины II.

1812 – Михаил Кутузов созвал военный совет в подмосковной деревушке Фили для обсуждения со своими генералами вопроса о судьбе Москвы.

1866 – в Москве основана консерватория, которая теперь носит имя Петра Чайковского.

1923 – родилась Зоя Космодемьянская, партизанка, Герой Советского Союза.

1942 – гитлеровские войска вошли в Сталинград. Начались оборонительные бои в городе.

1951 – родился Александр Розенбаум.

1959 – советская автоматическая станция "Луна-2" впервые в мировой истории совершила посадку на Луне.