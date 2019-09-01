14 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется VII бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей".

В Тюмени в 10 часов на территории, прилегающей к набережной Туры, продолжит работу выставка в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству".

В Тюмени в 13 часов 20 минут в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется показ кукольного спектакля "Заколдованная королевна".

В Тюмени состоится областное физкультурно-оздоровительное мероприятие "Тюменская тропа". Старт и финиш двух пешеходных маршрутов: спортивно-оздоровительная база "Азимут" (18-й км Червишевского тракта). Старт велосипедного маршрута: за 300 метров до остановки с/о "Лесная поляна" (просека).

В Тюмени в Тюменском театре кукол состоится открытие 74-го театрального сезона. На главном событии тюменцам и гостям города предложат спектакли по русским народным сказкам.

Этот день в истории:

1492 – на Руси принята система летоисчисления, действовавшая до 1700 года.

1509 – землетрясением уничтожена значительная часть Константинополя.

1522 – по договору, подписанному в Москве, поляки признали Смоленск за Россией.

1741 – после 23 дней беспрерывной работы немецкий композитор Георг Гендель завершил ораторию "Мессия".

1769 – родился немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт, основатель науки "География растений".

1812 - армия Наполеона вступила в Москву.

1847 – родился Павел Яблочков, изобретатель, электротехник.

1902 – родился Николай Камов, советский конструктор вертолетов.

1932 – родился Игорь Кириллов, знаменитый советский диктор телевидения, ведущий главной новостной программы СССР – "Время".

1959 — космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны.

1960 – в Багдаде создана организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

1973 — Керчи и Новороссийску присвоено звание город-герой.

1984 — первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре выполнен вышедшим в отставку американским военным лётчиком Джозефом Киттинджером.

2000 — корпорация Майкрософт выпустила операционную систему Windows Milennium Edition.

2002 - исполнилось 225 лет городу Ставрополю. В честь этой даты в городе была открыта 25-метровая стела, увенчанная семиметровой фигурой ангела-хранителя.

2007 — с космодрома Танэгасима запущена японская АМС Kaguya, предназначенная для исследования Луны.

2008 - катастрофа Boeing 737 в Перми. Все находившиеся на борту 88 человек погибли.

2008 - внезапная активизация камчатского вулкана Шивелуч, приведшая к обрушению части его купола.

2010 — Сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.