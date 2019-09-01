Ишимский музей получил диплом за четвертое издание сказки "Конек-горбунок"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Четвертое издание сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" отметили дипломом в номинации "Лучшая книга для детей и юношества" на межрегиональном конкурсе "Книга года: Сибирь — Евразия — 2019", сообщает Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова.

Книгу в июне к "Ершовским дням - 2019" выпустил Ишимский музей. Издание посвящено 185-летию выхода сказки в свет. В этом издании впервые полностью воспроизвели хранящийся в фондах Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова цикл иллюстраций, выполненных художником-педагогом Евгением Чукардиным.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова получил на конкурсе "Книга года: Сибирь — Евразия — 2019" еще два диплома. В номинации "Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы" отмечен сборник исследований "Соль земли. Подвижники православной веры в Приишимье. Век ХХ" В него вошли тексты коллектива авторов, составителем выступил Геннадий Крамор.

В номинации "Лучшее издание нон-фикшн" отмечена "Книга о любимом городе" Надежды Проскуряковой.

"Думаем, это действительно высокая оценка издательской деятельности скромного провинциального музея, ведущейся, что называется, "малыми силами и средствами". А насколько она заслуженна — можете оценить сами. Все эти издания еще доступны в продаже во всех корпусах Ишимского музейного комплекса им. П.П.Ершова", — прокомментировали в учреждении.