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15 сентября - события дня

Общество, 18:00 14 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на ул. Карла Маркса, 123/1 начнется марафон "Азбука добра" в рамках областной акции "Мы Вас любим!".

В Тюмени в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет первенство города по дзюдо среди младших юношей и девушек до 15 лет и юниоров и юниорок до 21 года.

В Тюмени в Тюменском драматическом театре откроется 162-й театральный сезон.

В Тюмени на набережной пройдет фестиваль "Вечерний урбан".

Этот день в истории:

1783 - в Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винсент Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре.

1792 - Наполеон прибыл в Аяччо и вновь стал командиром батальона волонтеров.

1805 - Россия объявила первую войну Наполеону.

1890 - родилась королева детектива – английская писательница Агата Кристи (настоящее имя - Агата Миллер).

1916 - в битве на Сомме англичане впервые применили в бою танки.

1925 - родился Кирилл Лавров, артист театра и кино.

1946 - родился Оливер Стоун, американский сценарист и кинорежиссер.

1971 - несколько любителей природы из Канады и США создали международную экологическую организацию "Гринпис" (Зеленый мир).

1993 - Майкл Джексон впервые выступил в Москве.

2000 - в Сиднее открылись XXVII Олимпийские игры, последние в ХХ веке.

2000 - китайские археологи нашли могилу Чингисхана.

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