17 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в выставочном павильоне Тюменского нефтегазового форума (тюменский технопарк, ул. Республики, 142) начнется выставка инновационных проектов ТНФ-2019.

В Тюмени в 9 часов 30 минут по адресу ул. Севастопольская, 12 начнется открытие выставки "Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс".

В Тюмени в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет X Тюменский нефтегазовый форум.

В Тюмени в 10 часов в центре подготовки личного состава кинологической службы УрО ВНГ РФ (ул. 50 лет Октября, 207, КПП № 2) начнется торжественное открытие Всероссийского чемпионата Росгвардии по многоборью кинологов.

В Тюмени 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-конференция "Всероссийский театральный фестиваль одной сказки, посвященный 185-летию первого печатного издания сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок".

В Тюмени в 11 часов в областном правительстве (ул. Володарского, 45) начнется встреча молодежи с заместителем губернатора Тюменской области Ольгой Кузнечевских, посвященная реализации нацпроекта "Демография".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич "Подведение итогов всероссийской образовательной акции по информационным технологиям "ИТ-диктант".

Тюмени в 14 часов начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется пресс-подход в рамках открытия спецпроекта "Все не то, чем кажется" 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В 18 часов начнется пресс-показ выставки "Все не то, чем кажется".

Этот день в истории:

1156 - создано Австрийское герцогство.

1665 - Великая эпидемия чумы в Лондоне.

1789 - английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн.

1809 - заключен Фридрихсгамский мирный договор, завершивший Русско-шведскую (Финскую) войну 1808—1809 годов.

1871 - в Альпах открыт 13-километровый туннель Мон-Сени.

1920 - при вузах советской России были созданы рабочие факультеты – рабфаки.

1922 - в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

1932 - Постановлением Президиума ЦИК СССР по инициативе Максима Горького основан Литературный институт им. А. М. Горького.

1941 - в СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан.

1955 - первый полёт самолёта (NB-36) с работающим ядерным реактором на борту.

1991 - Латвия, Литва, Эстония, КНДР и Южная Корея стали членами ООН.