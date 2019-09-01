18 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени пройдет второй день Тюменского нефтегазового форума.

В 9 часов в Выставочном павильоне Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) начнется работы выставки инновационных проектов ТНФ-2019, в 10 часов начнется официальный обход выставки. В 11 часов начнется пленарная сессия ТНФ-2019.

В Тюмени в 10 часов в ОАО "Тюменьгосплем" начнутся областные конкурсы на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота и зоотехников селекционеров.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Старт XXIII спартакиады учащихся Тюменской области 2019-2020 годов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Усольцева "Итоги операции "Отдых". О готовности образовательных учреждений Тюменской области к работе в новом учебному году".

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Атриум") начнется пленарная сессия ТНФ "Модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль-игра "Ритуал-шоу После чудес".

Этот день в истории:

1852 - Лев Толстой опубликовал свое первое литературное произведение - повесть "Детство".

1905 - в бедной шведской семье родилась легендарная актриса, звезда немого кино Грета Гарбо (Густафсон).

1928 - в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

1932 - в результате слияния нескольких арабских королевств образовалось государство Саудовская Аравия.

1934 - Советский Союз принят в Лигу Наций.

1941 - в Красной армии образованы первые четыре гвардейские дивизии. Появление советской гвардии связано с первыми успехами наших войск, достигнутыми в Смоленском сражении.

1961 - в Конго в авиакатастрофе погиб генеральный секретарь ООН, шведский политический деятель Даг Хаммаршельд.

1980 - в составе советского экипажа в космос отправился первый гражданин Кубы Тамайо Мендес.

1998 - у Манилы затонул филиппинский паром, 97 человек погибли.