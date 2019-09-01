19 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на Тюменской областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) начнется благотворительная акция "День донора".

В Тюмени в 8 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа Тюменского нефтегазового форума.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется заседание облдумы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в индустриальном парке "Боровский" начнется открытие завода "Энерготехсервис".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (ул. Сталинская, 1) начнутся соревнования по интеллектуальным играм среди студентов.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытый кастинг в молодежный театр "Май".

Этот день в истории:

1356 – состоялось одно из главнейших сражений Столетней войны – битва при Пуатье.

1648 - французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

1893 — Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

1907 — в Париже подписан первый канадско-французский коммерческий договор.

1928 – на американских экранах впервые появился Микки-Маус.

1939 — Красная армия заняла Вильнюс.

1944 – Финляндия и СССР заключили перемирие.

1967 – в Новосибирске родился Александр Карелин, многократный чемпион мира, Олимпийских игр, СССР и России по греко-римской борьбе, Герой России.

1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.

2000 — в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учёными. На них — астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошёл по касательной и опять вылетел в космос.

2002 - испанский легкоатлет Чема Мартинес обогнал автобус.