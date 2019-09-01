Нарушения в тюменских школах устранены в ходе подготовки к учебному году

| Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Не перезаряженные огнетушители и сломанные доводчики на дверях, отделяющих лестничные клетки образовательных учреждений от рекреаций, – основные нарушения, выявленные сотрудниками МСЧ при приемке образовательных организаций Тюменской области к новому учебному году.

Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Усольцев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 18 сентября.

По его словам, эти нарушения к началу учебного года устранили. "Мы - единственный регион в России, где приемка школ начинается с 15 мая. Это сделано для того, чтобы как можно раньше мы вышли на объект, выявили какие-то недостатки, которые к началу учебного года уже устранили. Помимо просроченных огнетушителей и сломанных доводчиков на дверях обнаружили негорящие световые табло "Выход". Было несколько случаев, когда в ходе ремонта были заужены эвакуационные пути. Всего было выявлено 547 нарушений. К началу нового учебного года их устранили в полном объеме", — пояснил он.

К приемке было заявлено 320 образовательных организаций – это общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации, организации профессионального и дополнительного образования. В рамках операции "Школа" провели 63 плановых и 25 внеплановых проверок. Проверки охватили 1 тыс. 52 объекта.

"В настоящее время в Тюменской области проводится месячник пожарной безопасности. В ходе него отрабатывают навыки по эвакуации людей, проводят дополнительные инструктажи с обслуживающим персоналом о действиях в случае возникновения пожаров. Также организованы тематические уроки с учащимися", — сообщил Сергей Усольцев.

Борис Олейник