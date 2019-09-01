Тюменцы увидят Российскую империю в цвете на снимках Прокудина-Горского

| Фото: "Библиотека на Червишевском тракте Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Библиотека на Червишевском тракте Тюмень" во ВКонтакте

38 оттисков фотографий известного российского мастера Сергея Прокудина-Горского представят на фотовыставке "Российская империя в цвете", которая откроется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 22 сентября в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Гости встречи смогут посмотреть фильм "Цвет времени", снятый в 2007 году, и узнать много интересного о жизни и творчестве талантливого химика, изобретателя и фотографа, создателя неповторимой коллекции цветных фотографий царской России.

"Авторству Прокудина-Горского принадлежит уникальный метод, позволяющий делать цветные снимки. Для их создания сначала фотографировались три изображения с интервалом в одну секунду. После полученные черно-белые негативы пропускались сквозь три светофильтра разного цвета и совмещались в проекторе, через который и можно было увидеть цветные фотографии", — рассказали в городской библиотечной системе.

Отснятый Прокудиным-Горским по данному методу фотосборник охватывает период с 1903 по 1916 год и носит название "Коллекция достопримечательностей Российской империи". Уцелевшая часть коллекции мастера была куплена у его наследников в сороковые годы прошлого века библиотекой конгресса США. Долгое время, до 1980 года, она оставалась неизвестной широкой публике. После появления в свободном доступе отсканированных фотопластинок Прокудина-Горского возник проект восстановления наследия автора.

Материал для выставки "Российская империя в цвете" предоставил член Союза фотохудожников и Союза журналистов России Игорь Ковалев из частной коллекции. Экспозиция будет доступна для просмотра в течение месяца в часы работы информационно-библиотечного центра для молодежи. Вход свободный.