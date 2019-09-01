Глава Минприроды оценил переход на новую систему обращения с ТКО в Тюменской области

Дмитрий Кобылкин | Фото: admtyumen.ru Дмитрий Кобылкин | Фото: admtyumen.ru

Хорошие показатели на всероссийском уровне по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами демонстрирует Тюменская область. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время визита в регион.

Он отметил, что в стране еще остаются семь проблемных субъектов, которые не перешли на обращение с ТКО по новой реформе. Все они планируют это сделать до конца 2019 года.

"Надеемся, что это произойдет, у них будут созданы территориальные схемы и выбраны региональные операторы. Что касается Тюменской области, я хотел бы отметить хорошую работу губернатора и его команды. Сразу видно, когда человек вовлечен и до конца понимает проблематику. Как только реальный тариф с инвестиционной составляющей оказался немного завышенным - он был отрегулирован в пользу людей", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды заметил, что благодаря утверждению тарифа и ответственному подходу жителей Тюменской области к вопросу платежей за коммунальную услугу, инвестор продолжает развивать инфраструктуру на территории.

"В масштабе страны мы планируем получить от инвесторов еще около 20 миллиардов рублей. В 2020 году уже будет запущена поддержка федерального уровня в рамках софинансирования проектов. Сегодня по России мы видим положительную динамику, появляются удачные практики. И Тюменская область, на мой взгляд, демонстрирует один из хороших показателей", - заявил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, министр и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили результаты перехода субъекта на новый порядок обращения с ТКО во время рабочей встречи в Москве 10 сентября. В частности, Дмитрий Кобылкин позитивно воспринял решение главы региона о направлении бюджетных средств на создание дополнительных 3 тыс. 665 контейнерных площадок в муниципалитетах области.

"Качество контейнерного парка и площадок во дворах – первое, что спрашивают с нас жители. Это стартовый пункт после квартир и домов, откуда начинается вся цепочка системы сбора, сортировки и переработки. Важно, что областные и муниципальные власти, региональный оператор нашли вариант совместного решения этого вопроса, разделив ответственность", - подчеркнул министр.

Дарья Казакова