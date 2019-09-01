20 сентября - события дня
В Тюмени в 16 часов в СК "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется торжественное открытие Кубка по самбо полномочного представителя президента РФ Федерации в УФО.
В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль "В темноте глаза начинают видеть" хореографической студии "Акцент".
В Ялуторовске пройдет второй окружной молодежный форум "Союз".
Этот день в истории:
1246 - в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь Киевский Михаил.
1378 - одновременно избраны два папы римских (Урбан VI и Клемент VII) - в католической церкви началась Великая Смута, длившаяся почти 40 лет.
1519 - началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.
1775 - Екатерина II назначила греческого монаха Евгения Вульгариса архиепископом новых земель Новороссии.
1744 - родился русский архитектор итальянского происхождения Джакомо Кваренги.
1778 - родился Фаддей Беллинсгаузен, российский мореплаватель, один из руководителей экспедиции, открывшей Антарктиду.
1792 - французы разбили австро-прусскую армию в битве при Вальми.
1934 - родилась Софи Лорен (Шиколоне), знаменитая итальянская киноактриса.
1942 - в Сталинграде продолжались тяжелейшие уличные бои.
1946 - впервые открылся один из самых престижных кинофорумов - Каннский кинофестиваль.
2001 - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.