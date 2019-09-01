20 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в СК "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется торжественное открытие Кубка по самбо полномочного представителя президента РФ Федерации в УФО.

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль "В темноте глаза начинают видеть" хореографической студии "Акцент".

В Ялуторовске пройдет второй окружной молодежный форум "Союз".

Этот день в истории:

1246 - в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь Киевский Михаил.

1378 - одновременно избраны два папы римских (Урбан VI и Клемент VII) - в католической церкви началась Великая Смута, длившаяся почти 40 лет.

1519 - началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

1775 - Екатерина II назначила греческого монаха Евгения Вульгариса архиепископом новых земель Новороссии.

1744 - родился русский архитектор итальянского происхождения Джакомо Кваренги.

1778 - родился Фаддей Беллинсгаузен, российский мореплаватель, один из руководителей экспедиции, открывшей Антарктиду.

1792 - французы разбили австро-прусскую армию в битве при Вальми.

1934 - родилась Софи Лорен (Шиколоне), знаменитая итальянская киноактриса.

1942 - в Сталинграде продолжались тяжелейшие уличные бои.

1946 - впервые открылся один из самых престижных кинофорумов - Каннский кинофестиваль.

2001 - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.